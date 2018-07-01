Морские учения Украины и США начнутся на следующей неделе

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Украинско-американские морские учения Sea Breeze-2018 начнутся на Украине на следующей неделе, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в своем обращении по случаю Дня ВМС Украины в воскресенье.

"В подготовке и применении сил вводятся новые стандарты: украинско-американские учения Sea Breeze-2018, которые начинаются на следующей неделе, станут экзаменом на способность морского командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным соединением", — приводит поздравление Полторака сайт минобороны Украины.

По его словам, как Украина вводит стандарты НАТО можно будет увидеть как раз на учениях, которые пройдут вместе с кораблями стран альянса, которые посещают Одессу.

В конце января на Украине вступил в силу закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году украинско-американских учений Sea Breeze-2018 и Rapid Trident-2018.