ОАЭ объявили о приостановке операции в йеменском порту Ходейда

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Власти ОАЭ объявили о приостановке операции по освобождению стратегически важного йеменского порта Ходейда от повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла", сообщил госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш в Twitter.

Ранее в эфире радио ООН специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил о своих планах начать переговоры конфликтующих сторон в течение ближайших недель. Дипломат также отметил, что уже провел встречи с президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади и представителем движения хуситов Мухаммедом Абдесаламом, выразившими готовность сесть за стол переговоров. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало о готовности хуситов передать ООН управление над портом Ходейда.

"Мы приветствуем продолжающиеся усилия специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса по достижению безоговорочного выхода хуситов из города и порта Ходейда. Мы приостановили нашу кампанию, чтобы предоставить достаточно времени для того, чтобы полностью проработать этот вариант. Мы надеемся, что он увенчается успехом", — заявил министр.

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.