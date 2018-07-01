Индийская полиция обнаружила в доме тела 11 человек из одной семьи

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. По меньшей мере 11 членов одной семьи в воскресенье найдены мертвыми в квартире в индийской столице Нью-Дели на севере страны, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источник в полиции.
"Сосед рассказал нам, что обычно дверь (этой квартиры — ред.) остается закрытой. Но в воскресенье она была открыта. Мы стараемся выяснить, является ли это самоубийством или за смертью стоит преступное деяние", — заявил источник.
Как сообщил источник, среди погибших — четыре мужчины, три женщины и четыре девочки.
Источник отметил, что рядом с погибшими не обнаружено посмертных записок.