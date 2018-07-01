Спасателям удалось локализовать пожар на топливном заводе в Таллине

ТАЛЛИН, 1 июл — РИА Новости. Эстонским спасателям удалось локализовать начавшийся в пятницу пожар на заводе по производству топлива из отходов в Таллине, сообщил в воскресенье Спасательный департамент республики.

"Пожар на заводе по производству топлива из отходов на улице Суур-Сыямяэ в Таллине локализован. На месте продолжаются завершающие работы по ликвидации пожара", — говорится в сообщении департамента, размещенном в Twitter.

Завод загорелся в пятницу, к вечеру площадь пожара составляла 100 квадратных метров, в субботу она увеличилась до 1000 квадратных метров. Пожару была присвоена третья категория сложности из четырех.

На улице Суур-Сыямяэ 27 апреля уже горела станция сортировки мусора, тогда площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Еще один крупный пожар на соседнем участке произошел в ночь на 26 мая, когда загорелся складированный между двумя ангарами мусор, и пламя перекинулось на оба здания.