В ДНР обвинили силовиков в срыве "хлебного" перемирия

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские силовики нарушили режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.00 1 июля, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
"Впервые с момента введения "хлебного" перемирия в 9.45 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных сил Украины по направлению Новотроицкое-Докучаевск. Произведено 30 выстрелов из БМП-2", — заявил представитель ведомства.
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