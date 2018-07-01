При крушении частного вертолета в Пуэрто-Рико погиб человек

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и трое пострадали в результате крушения частного вертолета на северном побережье Пуэрто-Рико, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление полиции.

По данным полиции, частный вертолет JetRanger упал в субботу вечером на пляже в городе Рио-Гранде к востоку от пуэрториканской столицы Сан-Хуан.

Как сообщает полиция, на борту вертолета находились четыре человека, один из них погиб, трое пострадали и получают лечение.

Полиция отмечает, что причины крушения на данный момент не установлены. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.