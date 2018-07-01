Пентагон без огласки изменил свои цели и задачи

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пентагон скорректировал положение о целях и задачах ведомства на своем сайте, не сделав никакого официального заявления. На изменения обратило внимание издание Task & Purpose.
"Миссия Министерства обороны состоит в том, чтобы обеспечить США смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом", — говорится на сайте.
При этом в стратегии ведомства говорится, что ее текст не обновлялся с января 2017 года.
Как отмечает издание, такое изменение выглядит значительным на фоне политики президента США Дональда Трампа и, возможно, предполагает более агрессивный подход к вопросу национальной безопасности. Журналисты указывают на то, что Пентагон, по всей видимости, вносил правки "по-тихому и с небольшой поспешностью".