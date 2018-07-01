В ЛНР рассказали о двух обстрелах со стороны ВСУ в субботу

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Украинские силовики в субботу два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В субботу в ЛНР заявили, что украинские силовики ведут огонь по поселку Донецкий. Народная милиция ЛНР сообщила о пожаре, возникшем в результате обстрела в жилом секторе населенного пункта.

"В субботу украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, вооружение БМП-1 и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Лозовое, Донецкий. Всего по территории республики было выпущено порядка 45 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного режима тишины.