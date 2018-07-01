В ЛНР заявили о соблюдении режима прекращения огня

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов территории ЛНР с 00.00 1 июля 2018 года, сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"По состоянию на 6.00, с 00.00 1 июля 2018 года режим "тишина" соблюдается", — заявил собеседник агентства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного режима тишины.