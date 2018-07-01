КНДР и Южная Корея восстановили линию связи между военными судами

ТОКИО, 1 июл – РИА Новости. Южная Корея и КНДР восстановили канал связи между военными судами двух государств с целью предотвращения возможных столкновений, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей южнокорейского министерства национальной обороны.

Утром в воскресенье служащие ВМС Южной Кореи связались с патрульным кораблем ВМС КНДР. По данным агентства, звонок был осуществлен по международному каналу радиосвязи. Ответ северокорейской стороны последовал незамедлительно, сбоев работы канала связи не отмечалось, подчеркнули представители южнокорейского ведомства.

В конце июня в контрольно-пропускном пункте в уезде Пхаджу прошла первая за последние семь лет встреча высокопоставленных офицеров на уровне полковников между двумя частями Корейского полуострова. По итогам встречи стороны договорились в ближайшее время восстановить линии связи — на западном и восточном участках буферной зоны между КНДР и Республикой Корея — для предотвращения инцидентов и урегулирования возникающих вопросов. Линии связи обеспечат общение военных по телефону и факсу.

Две линии связи были установлены изначально в 2002 и 2003 годах. В 2016 году коммуникации на западном участке были прерваны с закрытием южнокорейского технопарка в городе Кэсон в КНДР, но телефонная линия была восстановлена там в январе этого года перед зимней Олимпиадой в Пхёнчхане, чтобы северокорейские спортсмены смогли принять в ней участие. Линия на восточном участке была прервана в 2011 году и до сих пор не работает.