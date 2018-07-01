МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Христианско-социального союза (ХСС), глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер провели встречу в субботу вечером для обсуждения миграционной политики, пишет газета Handelsblatt.

Отмечается, что Меркель приняла Зеехофера в своей резиденции, встреча длилась порядка двух часов. О ее итогах не сообщается.

В воскресенье Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Меркель и ХСС на внутрипартийных заседаниях обсудят способы разрешить правительственный кризис, ставший следствием разногласий партий правящего альянса по вопросу миграционной политики.

В последние недели в альянсе ХДС/ХСС, который вместе с социал-демократами из СДПГ состоит в коалиционном правительстве Германии, разгорелся серьезный конфликт по теме миграционной политики. Зеехофер разработал генеральный план в сфере миграции Masterplan Migration, который не нашел поддержки у лидера ХДС Меркель.

В документе идет речь о запрете на въезд на территорию страны беженцев, не имеющих при себе удостоверяющих личность документов, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища на территории ФРГ. Отказ, в частности, мог быть связан с тем, что прибывшие уже подали прошение о предоставлении убежища в другой стране ЕС.

Данная мера, по замыслу разработчиков, должна быть реализована в одностороннем порядке, без согласования с европейскими соседями.

В свою очередь Меркель выступает за общеевропейское решение этой проблемы и считает, что предложение лидера ХСС противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству.

Сторонники канцлера указывают, что положение об общеевропейском решении миграционного кризиса содержится в коалиционном соглашении, на основании которого работает нынешнее правительство Германии.