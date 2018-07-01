WP: в США считают, что КНДР не хочет отказываться от ядерного арсенала

Знак на одной из улиц Пхеньяна. Архивное фото

Знак на одной из улиц Пхеньяна. Архивное фото

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Спецслужбы США считают, что КНДР не собирается полностью отказаться от своего ядерного арсенала и ищет способы скрыть наличие ряда вооружений и установок, пишет газета Washington Post.

Как сообщили изданию источники со ссылкой на данные, полученные после саммита в Сингапуре, маловероятно, что Пхеньян в действительности собирается осуществить полную денуклеаризацию.

Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) пришло к выводу о том, что северокорейские чиновники ищут способы скрыть количество ядерных боеголовок, ракет, а также число и типы ядерных установок.

Ранее телеканал NBC сообщил, что, по мнению американских спецслужб, власти КНДР продолжают работу на секретных ядерных объектах, в частности по производству топлива для ядерных ракет.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

В мае КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания.