СМИ: в Минобороны Украины отреагировали на провал своих танков на биатлоне

Украинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018

Украинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Минобороны Украины допускают, что причиной провала танков "Оплот" на международных соревнованиях в Германии стала неопытность экипажей, об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в военном ведомстве.

"Возможно, технические проблемы были связаны как раз с неопытностью команды, поскольку сам танк (Т-84) раньше показывал себя только с хорошей стороны… Восьмое место является очень плохим результатом", — заявил собеседник телеканала, призвав дождаться результатов деятельности рабочей группы, которая разбирается с выявленными недостатками новейших украинских танков.

Источник также напомнил, что в 2017 году национальная команда Украины выступала на танках Т-64БВ и заняла предпоследнее (пятое) место, обогнав только соперников из Польши.

В пятницу стало известно, что на Украине создали рабочую группу, которая должна определить причины технических и конструкционных недостатков, обнаруженных у танков Т-84 "Оплот" в ходе соревнований.

Ранее в Сети появилось видео с биатлона в Германии, на котором видно, что заведенный "Оплот" "ходит ходуном", причем трясутся не только внутренние механизмы, но и сама пушка. Автор ролика отмечает, что руководство винит солдат в "неумении стрелять", в то время как состояние танка, по его мнению, в принципе не позволяет проводить стрельбы.

Украинская команда стала последней на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в Германии, набрав 950 баллов. Первое место заняла Германия с 1450 баллами. Помимо Украины и ФРГ, в этом году в соревнованиях участвовали команды еще шести стран — Австрии, США, Франции, Великобритании, Швеции и Польши.