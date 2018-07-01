СМИ рассказали, почему в США и Европе боятся встречи Трампа с Путиным

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут договориться, то многие на Западе лишатся политически удобного образа Москвы как "извечного врага", поэтому неудивительно, что многие в Соединенных Штатах и в некоторых европейских странах активно препятствуют встрече двух лидеров, пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски.
Автор считает, что ранее планы организовать саммит лидеров двух стран получили бы понимание и поддержку. Однако уже второй раз за год (после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном) реакция большинства стран Запада оказывается почти противоположной.
"С каких пор военное противостояние (Сирия), нерешенные региональные конфликты (Украина) и препирательства (недоказанные утверждения о российской помощи Трампу) стали считаться предпочтительнее личной встречи, которая может ослабить напряженность между Востоком и Западом? Ей не нужно быть ни драмой, ни предательством западного мира, а простым началом процесса, который способен укрепить международную безопасность и сохранить жизни", — замечает обозреватель.
В Европе считают, что разговоры Путина и Трампа о "мире" могут уничтожить выгодный образ России как постоянного врага. Учитывая тот факт, что чемпионат мира по футболу развеял "грозные" предупреждения Запада о поездках в Россию, выходит, что если вдобавок к этому лидеры двух государств смогут прогнать "призрака новой холодной войны", то ситуация примет совсем плохой оборот, считает Дежевски.
Встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Как сообщили в Кремле, что президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а несколько месяцев спустя кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.