"Аллес гут": председательство в ЕС перешло на полгода к Австрии

БРЮССЕЛЬ/ВЕНА, 1 июл – РИА Новости. Председательство в ЕС с 1 июля на полгода перешло от Болгарии, впервые выполнявшей такие обязанности, к Австрии, которая оказалась в этой роли в третий раз. Передача Вене полномочий председателя происходит в трудный для сообщества период, когда предстоит на практике реализовать достигнутую на саммите компромиссную сделку по миграции, преодолевая внутренние разногласия, а также искать возможности для восстановления взаимопонимания с администрацией США в сфере торговли.

Австрия председательствовала в ЕС в 1998-м и 2006-м году. Председательство на основе ротации организуется в последние годы по принципу "тройки": три страны в течение шести месяцев каждая работают над реализацией общей рамочной программы.

Полномочия

"Тройка" устанавливает долгосрочные цели и готовит общую повестку дня, определяющую темы и основные вопросы, которые будут рассматриваться Советом в течение 18-месячного периода. Уже на основе этой программы каждая из трех стран готовит свою собственную более подробную шестимесячную программу. Такой принцип был в 2009 году законодательно закреплен Лиссабонском договором. В этом полуторагодовом цикле председательствовали Эстония, Болгария и теперь Австрия. Со следующего года права председателя перейдут Румынии, затем Финляндии и Хорватии.

Страна-председатель отвечает за работу Совета ЕС в сфере законодательства, обеспечение последовательности повестки дня, сотрудничество между государствами-членами сообщества. Австрии предстоит планировать и вести заседания Совета и его подготовительных органов (за исключением совета по иностранным делам), в состав которых входят постоянные комитеты, рабочие группы и комитеты, занимающиеся конкретными вопросами.

Председатель также организует различные официальные и неофициальные заседания в Брюсселе и в своей стране, он же представляет Совет в отношениях с другими институтами ЕС, в частности с Еврокомиссией и Европейским парламентом, здесь его роль заключается в достижении компромиссов по законодательным документам. Председательствующая страна работает также в тесной координации с руководителем Евросовета и верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности.

Миграция

Австрийское председательство в ЕС планирует в рамках решения миграционных проблем сосредоточить свои усилия на налаживании сотрудничества со странами транзита и реформе системы предоставления убежища.

Эти пункты пересекаются с компромиссными решениями саммита ЕС, в которых говорится о необходимости укрепления внешних границ, заключения соглашений с третьими странами для регулирования миграционных потоков, организации эффективных процедур оценки того, насколько мигранты действительно нуждаются в предоставлении им убежища, и оказании помощи странам происхождения миграционных потоков в создании экономических перспектив на местах.

"С целью эффективного миграционного контроля Австрия сфокусируется на внешних аспектах миграции во время своего председательства. Это означает тесное сотрудничество ЕС с соответствующими странами транзита и происхождения", — говорится в программе Австрии.

"В качестве ответа на проблему миграции австрийское председательство намерено сделать сильный акцент на связи гуманитарной помощи с политикой долгосрочных мер развития, чтобы предоставить экономические перспективы в странах происхождения, в особенности для молодежи", — отмечается в документе. "В этом контексте нужна более тесная связь с расположенностью третьих стран сотрудничать по вопросам реадмиссии лиц, прошения об убежище которых было отклонено", — говорится в программе.

"При ясном разделении между беженцами и мигрантами, центральным элементом функционирующего общеевропейского решения нынешних миграционных проблем должно быть создание устойчивой и строгой системы миграции и убежища с целью предотвращения бесконтрольной миграции и снижения миграционного давления на страны ЕС", — отмечается в ней. "Мы нуждаемся в изменении системы с тем, чтобы больше не позволять организаторам нелегальных потоков решать, кто будет принят в странах-участницах ЕС", — говорится в документе.

Кроме того, Австрия планирует провести в сентябре неформальный саммит ЕС, посвященный вопросам укрепления внешних границ для борьбы с нелегальной миграцией, его темой станет реформа европейского пограничного агентства Frontex, в настоящее время прорабатываются конкретные предложения, сообщил ранее постпред Австрии при ЕС Николаус Маршик. В рамках реформы агентства его полномочия могли бы быть расширены, а техническая база усилена.

Brexit, бюджет, расширение

Важное место в ходе своего председательства в Совете ЕС Австрия намерена выделить переговорам по выходу Великобритании из Евросоюза. Здесь до осени 2018 года необходимо достичь договоренностей по условиям выхода Британии, переходной фазе, а также политического решения по рамкам будущих отношений с Лондоном.

Как отмечается в программе, Австрия сосредоточит свое внимание на сохранении единства 27 остающихся в ЕС стран и создании условий для позитивных отношений с Британией в будущем. Австрия также уделит внимание многолетнему финансовому плану ЕС после 2020 года, который, по мнению председателя, должен отреагировать на ряд новых вызовов, в том числе и на то, что после Brexit вкладов Великобритании не будет.

Значительную роль в ходе австрийского председательства займет продвижение хороших отношений между ЕС и его соседями, в первую очередь – Западных Балкан/Юго-Восточной Европы. На основе работы болгарского председательства и стратегии Еврокомиссии Австрия будет работать над формированием европейской перспективы всех стран этого региона и достижением ощутимого прогресса в этом вопросе.

Диалог с Москвой

Согласно программе, Австрия в ходе председательства в Совете ЕС будет выступать за укрепление диалога Брюсселя с Москвой.

"Для безопасности и стабильности в Европе и мире Россия является важным фактором, поэтому Австрия будет выступать за продолжение отношений ЕС и России на основе пяти направлений, а также за укрепление диалога между Евросоюзом и Россией", — говорится в программе.

Тема санкций не фигурирует отдельным пунктом в программе австрийцев, однако, как заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский, в Москве рассчитывают на обсуждение санкционной проблематики в ходе австрийского председательства.

"Мы рассчитываем, что санкционная проблематика, конечно, будет самым серьёзным образом обсуждаться с австрийским председательством в ЕС. На мой взгляд, главная задача сейчас состоит в том, чтобы диалог между Россией и ЕС максимально переводить в позитивное русло, развивать позитивную повестку дня, тем более что у нас есть много тем, где обе стороны заинтересованы в том, чтобы такой диалог и такое взаимодействие развивались", — заявил посол.

Напутствия Туска

Глава Евросовета Дональд Туск в напутствии австрийскому канцлеру отметил, что Вене "предстоит проделать огромный объем работы и ограниченное время".

"Учитывая расположение Австрии, она всегда была в центре Европы — местом встречи между Востоком и Западом, Югом и Севером. Благодаря этой центральной роли Австрия стала строителем мостов в ЕС не только в экономическом и культурном, но и в политическом плане", — отметил Туск.

"Народы Европы ожидают от нас – и они делали это в течение длительного времени – проявления решимости в наших действиях по восстановлению чувства безопасности и порядка. Люди хотят этого не потому, что они внезапно стали ксенофобами и хотят возвести стены против остального мира, а потому, что каждый политический орган обязан обеспечивать соблюдение закона, защищать свою территорию и границу. Как показал наш саммит в последние дни, мы все упорно работаем над тем, чтобы само понятие "Европейский союз" ассоциировалось со стабильностью, а не с нестабильностью; с безопасностью, а не с отсутствием безопасности", — заявил Туск.

"Я хотел бы предупредить всех, кто ищет порядка и безопасности в общественной жизни, не делать этого ценой свободы. В истории Европы и Австрии, Польши и Болгарии дорога к безопасности слишком часто становилась дорогой к закрепощению", — подчеркнул он.

"Я также рад, что председательство сосредоточит свое внимание на обеспечении стабильности в соседних с Европой странах. Как говорится, хороший сосед лучше, чем далекий друг. Особенно сегодня, когда у нас не так много дальних друзей. Благодаря усилиям премьера Болгарии мы добились значительного прогресса в укреплении европейской перспективы Западных Балкан. Я не сомневаюсь, что Австрия будет опираться на это наследие. Аллес гут! (Всего хорошего)", — заключил он.