В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия

ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Нарушений очередного режима прекращения огня в Донбассе не зафиксировано, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Очередное перемирие в Донбассе, согласно достигнутым 27 июня в Минске договоренностям, вступило в силу в 0.00 1 июля.

"На данный момент с 00.00 часов первого июля информации о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков не поступало", — сказал собеседник агентства.