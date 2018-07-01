В Швеции вступает в силу новый закон "о добровольном сексе"

СТОКГОЛЬМ, 1 июл – РИА Новости, Людмила Божко. Новый закон о сексуальных преступлениях вступает в силу в Швеции 1 июля, говорится в сообщении для прессы полиции Швеции.

"Первого июля вступает в силу новый закон о сексуальном преступлении. Закон вкратце означает, что, если секс не является добровольным, значит это незаконно", — говорится в сообщении.

Об ужесточении наказания за преступления на сексуальной почве правительство Швеции сообщило в декабре прошлого года, парламент проголосовал за это предложение в конце мая 2018 года. В законе появились таким образом два новых вида нарушений, которые впервые в истории шведской юридической практики обращают внимание на необходимость добровольного участия в сексе.

Эти преступления сформулированы как "изнасилование по неосторожности" или "половое принуждение по неосторожности", предусматривающие тюремное заключение сроком максимум четыре года. "Неосторожность" означает, что принимаются во внимание обстоятельства, когда другой человек не участвует (в сексе) добровольно. Согласно новому закону, увеличивается с четырех до пяти лет и минимальный срок за изнасилование с отягчающими обстоятельствами, а также за изнасилование детей.

Необходимость внесения поправок в закон в правительстве Швеции пояснили ростом сексуальных преступлений и тем, что наиболее уязвимыми являются молодые женщины, которые не часто обращаются в полицию. Закон, считают в правительстве, может изменить негативную тенденцию и отношения самих людей к вопросу.

Идея о принятии такого закона, который бы требовал взаимного согласия на половые сношения, обсуждался в Швеции давно и стал актуальным в связи с кампанией #metoo. Идею закона поддержали и одновременно скептически относились к нему шведские адвокаты. Многие из них, в частности, считают, что закон не приведет к улучшению положения в сфере сексуальных преступлений, а является лишь проявлением политического популизма. Адвокаты также ранее не раз замечали, что их прежняя работа останется без изменений и что любое преступление на сексуальной почве будет требовать в суде предъявления необходимых доказательств.