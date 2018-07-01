В ДНР заявили о подрыве силовиками газораспределительной станции в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские силовики совершили подрыв газораспределительной станции в Новоазовском районе, без газа остались тысячи человек по обе стороны линии соприкосновения, заявили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В Новоазовском районе силами ВСУ была подорвана газораспределительная станция, и тысячи граждан по обе линии соприкосновения сторон остались без газа. Тем самым ВСУ продолжают демонстрировать факты несоблюдения условия перемирия и геноцида мирного населения", — сказал журналистам представитель командования ДНР.

По его словам, также украинские силовики пытаются спровоцировать ополчение ДНР на ведение огня.

"С 19.40 до 23.45 на горловском направлении ВСУ продолжают вести провокационный огонь из минометов, АГС и стрелкового оружия… Обращаемся к миссии ОБСЕ зафиксировать данные факты нарушения перемирия украинскими военными и повлиять на командование ВСУ не допустить подобных случаев в дальнейшем", — добавили в командовании ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.