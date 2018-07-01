РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Мексика выбирает будущего президента

0650
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityМехико. Мексика. Архивное фотоМехико. Мексика. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City

МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Всеобщие выборы, в ходе которых должны быть избраны президент страны, сенаторы, депутаты, мэры городов, муниципальные депутаты, пройдут в Мексике в воскресенье.

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillermo Arias
Мексика попросила ООН помочь в ситуации с мигрантами в США

По данным Национального избирательного института, общее число выборных должностей, обладатели которых будут определены избирателями, составляет почти 18,3 тысячи – наибольшее число за последние десятилетия. Однако к числу наиболее важных относятся порядка 3,4 тысячи выборных постов. Правом голоса в стране обладают 89,3 миллиона человек, для них будут открыты примерно 157 тысяч избирательных участков.

Новшеством в этом избирательном процессе станет возможность перевыборов – для мэров, сенаторов и депутатов — впервые с 1933 года. Президента это не касается, он по-прежнему избирается по итогам единственного тура голосования простым большинством голосов на шесть лет без права снова занять этот пост. В должность новый глава государства вступит 1 декабря текущего года.

На пост президента претендуют четыре кандидата. Это представитель левых сил от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По последним данным социологических опросов, именно он имеет больше всего шансов на победу в борьбе за кресло президента. Это уже третья кампания, в которой участвует Лопес Обрадор с 2006 года, но две предыдущих он проиграл (2006 и 2012 годы). Теперь кандидат заявил, что эта кампания станет последней в его жизни, и он ее уже выиграл.

Общий вид Сакатекас Сити, Мексика
© AFP 2018 / Hector Guerrero.
Посол РФ вновь опроверг слухи о "вмешательстве России" в выборы в Мексике
За ним идут сразу два конкурента — представитель коалиции "Все за Мексику", куда входят пока еще правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики, Хосе Антонио Мид и Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение"). Их поддержка значительно меньше, однако оба кандидата считают возможной свою победу.

Четвертый независимый кандидат, бывший губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон не набирает и 5% поддержки избирателей, свидетельствуют опросы.

К выборам Мексика подошла в не самом лучшем экономическом и социальном положении. В первую очередь всех беспокоит проблема преступности, в том числе и в отношении кандидатов на выборные должности. По данным аналитической компании Etellekt, только по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании в Мексике были убиты 112 политиков. Из них 28 готовились стать кандидатами на выборные должности, еще 14 уже были зарегистрированы. Сейчас число убитых уже составляет свыше 130 человек.

Не удивительно, что именно теме безопасности кандидаты в президенты уделили особое внимание. На этом фоне бурные дискуссии вызвало предложение Лопеса Обрадора об амнистии для преступников. Остальные кандидаты подвергли его жесткой критике, считая, что договариваться с бандитами нельзя.

А вот Зеленая экологическая партия из коалиции Мида и кандидат Родригес Кальдерон вообще предложили вернуть смертную казнь для убийц и похитителей. Конституция Мексики 1917 года допускает применение высшей меры наказания за ряд преступлений, однако в реальности последняя казнь гражданского преступника в стране произошла в 1937 году. В 2005 году смертная казнь в Мексике была отменена за все виды преступлений.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Матвиенко назвала сообщения о вмешательстве в мексиканские выборы "чушью"
Еще больше волнений вызывают перспективы энергетической реформы, начатой в 2013 году и впервые за 80 лет допустившей участие частного капитала и иностранцев в нефтяной отрасли Мексики. Сейчас уже заключено 107 контрактов на разработку месторождений, и какова будет их судьба в случае победы Лопеса Обрадора, выступающего с левых политических позиций, до конца не ясно. Его советник Альфонсо Ромо пообещал, что контракты будут проверены, а новые тендеры будут проводиться только после окончания этого процесса. В то же время он отметил, что если в заключенных контрактах не будут найдены нарушения, то их выполнение будет продолжено.

Лопес Обрадор выступает за снижение зависимости Мексики от США в энергосфере, в том числе за увеличение доли производства бензина в самой Мексике. Сейчас порядка 70% бензина страна импортирует с НПЗ США, поставляя туда сырую нефть.

Также экономисты опасаются резкого падения и так девальвированного мексиканского песо в случае прихода к власти Лопеса Обрадора в связи с недоверием международных инвесторов. При этом его советник Ромо уверил перед выборами, что Лопес Обрадор никоим образом не намерен вмешиваться в дела Центрального банка в части определения курса национальной валюты.

Предстоящие выборы были отмечены скандалом с возможным иностранным вмешательством. Бывший советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер ранее заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики. Национальный лидер правящей ИРП Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке Лопеса Обрадора.

Сам Лопес Обрадор уже не один раз отшучивался относительно якобы имеющейся российской поддержки. Он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Также во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас он показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена