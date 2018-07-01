Мексика выбирает будущего президента

МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Всеобщие выборы, в ходе которых должны быть избраны президент страны, сенаторы, депутаты, мэры городов, муниципальные депутаты, пройдут в Мексике в воскресенье.

По данным Национального избирательного института, общее число выборных должностей, обладатели которых будут определены избирателями, составляет почти 18,3 тысячи – наибольшее число за последние десятилетия. Однако к числу наиболее важных относятся порядка 3,4 тысячи выборных постов. Правом голоса в стране обладают 89,3 миллиона человек, для них будут открыты примерно 157 тысяч избирательных участков.

Новшеством в этом избирательном процессе станет возможность перевыборов – для мэров, сенаторов и депутатов — впервые с 1933 года. Президента это не касается, он по-прежнему избирается по итогам единственного тура голосования простым большинством голосов на шесть лет без права снова занять этот пост. В должность новый глава государства вступит 1 декабря текущего года.

На пост президента претендуют четыре кандидата. Это представитель левых сил от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По последним данным социологических опросов, именно он имеет больше всего шансов на победу в борьбе за кресло президента. Это уже третья кампания, в которой участвует Лопес Обрадор с 2006 года, но две предыдущих он проиграл (2006 и 2012 годы). Теперь кандидат заявил, что эта кампания станет последней в его жизни, и он ее уже выиграл.

За ним идут сразу два конкурента — представитель коалиции "Все за Мексику", куда входят пока еще правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики, Хосе Антонио Мид и Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение"). Их поддержка значительно меньше, однако оба кандидата считают возможной свою победу.

Четвертый независимый кандидат, бывший губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон не набирает и 5% поддержки избирателей, свидетельствуют опросы.

К выборам Мексика подошла в не самом лучшем экономическом и социальном положении. В первую очередь всех беспокоит проблема преступности, в том числе и в отношении кандидатов на выборные должности. По данным аналитической компании Etellekt, только по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании в Мексике были убиты 112 политиков. Из них 28 готовились стать кандидатами на выборные должности, еще 14 уже были зарегистрированы. Сейчас число убитых уже составляет свыше 130 человек.

Не удивительно, что именно теме безопасности кандидаты в президенты уделили особое внимание. На этом фоне бурные дискуссии вызвало предложение Лопеса Обрадора об амнистии для преступников. Остальные кандидаты подвергли его жесткой критике, считая, что договариваться с бандитами нельзя.

А вот Зеленая экологическая партия из коалиции Мида и кандидат Родригес Кальдерон вообще предложили вернуть смертную казнь для убийц и похитителей. Конституция Мексики 1917 года допускает применение высшей меры наказания за ряд преступлений, однако в реальности последняя казнь гражданского преступника в стране произошла в 1937 году. В 2005 году смертная казнь в Мексике была отменена за все виды преступлений.

Еще больше волнений вызывают перспективы энергетической реформы, начатой в 2013 году и впервые за 80 лет допустившей участие частного капитала и иностранцев в нефтяной отрасли Мексики. Сейчас уже заключено 107 контрактов на разработку месторождений, и какова будет их судьба в случае победы Лопеса Обрадора, выступающего с левых политических позиций, до конца не ясно. Его советник Альфонсо Ромо пообещал, что контракты будут проверены, а новые тендеры будут проводиться только после окончания этого процесса. В то же время он отметил, что если в заключенных контрактах не будут найдены нарушения, то их выполнение будет продолжено.

Лопес Обрадор выступает за снижение зависимости Мексики от США в энергосфере, в том числе за увеличение доли производства бензина в самой Мексике. Сейчас порядка 70% бензина страна импортирует с НПЗ США, поставляя туда сырую нефть.

Также экономисты опасаются резкого падения и так девальвированного мексиканского песо в случае прихода к власти Лопеса Обрадора в связи с недоверием международных инвесторов. При этом его советник Ромо уверил перед выборами, что Лопес Обрадор никоим образом не намерен вмешиваться в дела Центрального банка в части определения курса национальной валюты.

Предстоящие выборы были отмечены скандалом с возможным иностранным вмешательством. Бывший советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер ранее заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики. Национальный лидер правящей ИРП Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке Лопеса Обрадора.

Сам Лопес Обрадор уже не один раз отшучивался относительно якобы имеющейся российской поддержки. Он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Также во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас он показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.