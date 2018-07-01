В Донбассе вступило в силу новое перемирие

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Договоренности об очередном прекращении огня в Донбассе в связи с уборкой урожая вступили в силу, это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

Новое перемирие было согласовано контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе на встрече в Минске в среду. Оно вступает в действие с 1 июля.

Мир в Донбассе, попытка №…

Попытки прекратить огонь в Донбассе за четыре года конфликта предпринимались более 20 раз. Но они так и не принесли долгожданного мира. Единственное чего удавалось добиться – на время снизить число обстрелов на линии соприкосновения.

В этом году уже были две попытки прекратить огонь. После "новогоднего перемирия", вступившего в силу в конце 2017 года, было объявлено "весеннее", действовавшее с 5 марта. Несмотря на снижение количества обстрелов, полностью прекратить огонь снова не удалось. С 30 марта было объявлено "пасхальное" перемирие. Но и эта попытка не увенчалась успехом.

В мае стороны конфликта заявили об обострении ситуации в Донбассе. Командование самопровозглашенной ДНР сообщало о резком увеличении числа обстрелов на горловском направлении, а также нескольких отбитых атаках украинских силовиков на позиции ополчения в этом районе.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, за три месяца "пасхального" перемирия в Донбассе из-за обстрелов погибли девять мирных жителей, почти 60 были ранены. Замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг в середине июня заявил, что ситуация в Донбассе самая напряженная с начала года.

"По нашим наблюдениям, в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода. Ответственность за эти нарушения, как я уже говорил, несут обе стороны… И сейчас мы имеем дело с самой напряженной ситуацией с начала года", — отмечал Хуг в интервью газете "Коммерсант".

Чтобы снизить градус на линии соприкосновения в Донбассе и дать возможность аграриям провести уборку урожая, стороны конфликта решили предпринять еще одну попытку установить мир в Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта, подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля", — сказал по итогам заседания контактной группы в Минске в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Для мира в Донбассе нужны конкретные шаги

Донецк и Луганск полностью поддержали решение о перемирии в Донбассе и заверили в готовности соблюдать договоренности о прекращении огня. В ЛНР отметили, что самопровозглашенная Луганская народная республика "на протяжении длительного времени демонстрирует не на словах, а на деле приверженность к мирному урегулированию конфликта".

"Соблюдение режима прекращения огня — неотъемлемая часть решения вопроса мирным путем. Мы неоднократно призывали Украину к диалогу и сейчас придерживаемся той же позиции", — заявил РИА Новости официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В ДНР выразили надежду, что это перемирие не будет сорвано, как предыдущие.

"Все предыдущие перемирия срывались по вине украинской стороны. Надеемся, что на этот раз ВС Украины ответственно подойдут к выполнению договоренностей о новом перемирии", — заявил РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.

В Киеве заявили, что необходимо выполнение блока безопасности минских соглашений для того, чтобы режим прекращения огня заработал. В частности, по словам Дарьи Олифер — пресс-секретаря представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы, речь идет о всеобъемлющем прекращении применения оружия.

"Возвращение незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей (НВФ ОРДЛО) к линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014; мониторинг и верификация районов, которые должны быть свободными от тяжелого вооружения и военной техники и расположены в пределах (контролируемых ДНР) населенных пунктов Кальмиуское, Новоазовск, Саханка, Кумачово; обеспечение отвода тяжелого вооружения, а также танков, артиллерии, минометов НВФ ОРДЛО в соответствии с Минскими соглашениями", — перечислила Олифер.

Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин отметил, что без реальных механизмов по предотвращению нарушений режима прекращения огня ни одно перемирие не будет длительным.

"Будет ли Украина придерживаться режима прекращения огня, покажет время. Но для того чтобы это перемирие было действенным, Украина должна выполнить ряд требований СММ ОБСЕ", — сказал Пушилин.

По его словам, среди этих требований запрет на обстрелы, публикация приказов о прекращении огня и доведение их до сведения военных на всех уровнях, запрет на наступательные и разведывательные действия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах, а также на прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры.

"Без реализации данных мер добиться реального прекращения огня на линии соприкосновения будет весьма проблематично", — добавил Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.