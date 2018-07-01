РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Донбассе вступило в силу новое перемирие

0881
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области. Архивное фотоМужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Договоренности об очередном прекращении огня в Донбассе в связи с уборкой урожая вступили в силу, это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

Новое перемирие было согласовано контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе на встрече в Минске в среду. Оно вступает в действие с 1 июля.

Мир в Донбассе, попытка №…

Украинские артиллеристы во время учений. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
ВСУ похвастались видео со стрельбами артиллеристов
Попытки прекратить огонь в Донбассе за четыре года конфликта предпринимались более 20 раз. Но они так и не принесли долгожданного мира. Единственное чего удавалось добиться – на время снизить число обстрелов на линии соприкосновения.

В этом году уже были две попытки прекратить огонь. После "новогоднего перемирия", вступившего в силу в конце 2017 года, было объявлено "весеннее", действовавшее с 5 марта. Несмотря на снижение количества обстрелов, полностью прекратить огонь снова не удалось. С 30 марта было объявлено "пасхальное" перемирие. Но и эта попытка не увенчалась успехом.

В мае стороны конфликта заявили об обострении ситуации в Донбассе. Командование самопровозглашенной ДНР сообщало о резком увеличении числа обстрелов на горловском направлении, а также нескольких отбитых атаках украинских силовиков на позиции ополчения в этом районе.

Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Украинский военный рассказал, как сделать ВСУ "самой мощной армией Европы"
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, за три месяца "пасхального" перемирия в Донбассе из-за обстрелов погибли девять мирных жителей, почти 60 были ранены. Замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг в середине июня заявил, что ситуация в Донбассе самая напряженная с начала года.

"По нашим наблюдениям, в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода. Ответственность за эти нарушения, как я уже говорил, несут обе стороны… И сейчас мы имеем дело с самой напряженной ситуацией с начала года", — отмечал Хуг в интервью газете "Коммерсант".

Чтобы снизить градус на линии соприкосновения в Донбассе и дать возможность аграриям провести уборку урожая, стороны конфликта решили предпринять еще одну попытку установить мир в Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта, подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля", — сказал по итогам заседания контактной группы в Минске в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Для мира в Донбассе нужны конкретные шаги

Флаг ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В ЛНР подтвердили готовность соблюдать с 1 июля перемирие в Донбассе
Донецк и Луганск полностью поддержали решение о перемирии в Донбассе и заверили в готовности соблюдать договоренности о прекращении огня. В ЛНР отметили, что самопровозглашенная Луганская народная республика "на протяжении длительного времени демонстрирует не на словах, а на деле приверженность к мирному урегулированию конфликта".

"Соблюдение режима прекращения огня — неотъемлемая часть решения вопроса мирным путем. Мы неоднократно призывали Украину к диалогу и сейчас придерживаемся той же позиции", — заявил РИА Новости официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В ДНР выразили надежду, что это перемирие не будет сорвано, как предыдущие.

"Все предыдущие перемирия срывались по вине украинской стороны. Надеемся, что на этот раз ВС Украины ответственно подойдут к выполнению договоренностей о новом перемирии", — заявил РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.

В Киеве заявили, что необходимо выполнение блока безопасности минских соглашений для того, чтобы режим прекращения огня заработал. В частности, по словам Дарьи Олифер — пресс-секретаря представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы, речь идет о всеобъемлющем прекращении применения оружия.

"Возвращение незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей (НВФ ОРДЛО) к линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014; мониторинг и верификация районов, которые должны быть свободными от тяжелого вооружения и военной техники и расположены в пределах (контролируемых ДНР) населенных пунктов Кальмиуское, Новоазовск, Саханка, Кумачово; обеспечение отвода тяжелого вооружения, а также танков, артиллерии, минометов НВФ ОРДЛО в соответствии с Минскими соглашениями", — перечислила Олифер.

Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин отметил, что без реальных механизмов по предотвращению нарушений режима прекращения огня ни одно перемирие не будет длительным.

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування
Силовики ВСУ вывозили оружие из Донбасса в цинковых гробах, заявили в ЛНР
"Будет ли Украина придерживаться режима прекращения огня, покажет время. Но для того чтобы это перемирие было действенным, Украина должна выполнить ряд требований СММ ОБСЕ", — сказал Пушилин.

По его словам, среди этих требований запрет на обстрелы, публикация приказов о прекращении огня и доведение их до сведения военных на всех уровнях, запрет на наступательные и разведывательные действия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах, а также на прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры.

"Без реализации данных мер добиться реального прекращения огня на линии соприкосновения будет весьма проблематично", — добавил Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Минские соглашения
Минские соглашения
Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена