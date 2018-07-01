В ДНР заявили о соблюдении режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики соблюдает режим прекращения огня, заявил РИА Новости представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращение огня.

Ранее сообщалось, что в ходе очередного раунда переговоров по Донбассу в Минске 27 июня сторонами была достигнута договоренность о режиме прекращения огня с ноля часов 1 июля.

"Вооруженные силы Донецкой народной республики полностью соблюдают режим прекращения огня", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.