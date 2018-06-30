WSJ: Саудовская Аравия не давала обещания Трампу увеличить добычу нефти

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд не давал никаких конкретных обещаний президенту США Дональду Трампу увеличить добычу нефти, а лишь заверил его в способности королевства удовлетворить потребности рынка, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного саудовского чиновника.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил в Twitter, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора согласился с предложением увеличить добычу нефти в пределах 2 миллионов баррелей.

При этом позднее официальное саудовское агентство SPA также заявило о разговоре короля с Трампом, но без упоминания данных о повышении нефтедобычи в пределах 2 миллионов баррелей в сутки. Однако, по информации SPA, во время разговора лидеры подтвердили необходимость сохранить стабильность нефтяного рынка и мирового экономического роста, а также усилия, которые прикладывают страны-производители для компенсации возможной нехватки поставок.

"Высокопоставленный саудовский чиновник сообщил, что королевство не давало никаких конкретных обещаний господину Трампу, а заверило его в своей способности удовлетворить потребности рынка", — пишет издание, ссылаясь на неназванного чиновника.

"Саудовская Аравия в действительности не хочет увеличивать добычу свыше 11 миллионов баррелей в сутки и не намерена наращивать свои производственные мощности. Это слишком дорого", — цитирует газета другого саудовского чиновника.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч. Причем 22 июня Трамп в своем Twitter призывал страны ОПЕК существенно увеличить добычу нефти, чтобы сдерживать цены.