Более десяти стран ЕС готовы помочь Германии в высылке мигрантов, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Более 10 стран ЕС заявили о готовности участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах Евросоюза, пишет журнал Spiegel.
Среди прочего в документе сообщается, что такие страны, как Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Швеция. Венгрия, Польша и Чехия, выразили согласие на участие в ускоренной высылке беженцев из ФРГ.
Однако, как отмечает журнал, позднее власти двух стран из этого списка – Чехия и Венгрия – опровергли информацию о своем участии в договоренности. Кроме того, в пятницу вечером представитель МИД Польши заявил агентству Рейтер, что никаких соглашений по поводу высылки мигрантов из ФРГ достигнуто не было.
Одним из основных вопросов повестки дня саммита Евросоюза в Брюсселе стала проблема мигрантов. Документ по проблемам миграции, одобренный ранее лидерами ЕС по итогам девяти часов переговоров, предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Евросоюза нелегалов, борьбу с организаторами трафика и создание центров контроля мигрантов в Европе.