Евродепутат Мамыкин стал кандидатом в премьеры Латвии

РИГА, 30 июн – РИА Новости. Депутат Европарламента Андрей Мамыкин стал кандидатом в премьер-министры Латвии от Русского союза Латвии (РСЛ) и возглавит список партии на парламентских выборах по рижскому избирательному округу, сообщили РИА Новости в партии.

Правление партии Русский союз Латвии утвердило лидеров своих региональных списков для участия в выборах Сейма, которые состоятся 6 октября этого года. В Рижском избирательном округе список РСЛ возглавит депутат Европарламента Андрей Мамыкин. Он же становится кандидатом партии на должность премьер-министра.

"Это решение далось мне непросто. Благодарю партию Русский союз Латвии за оказанное доверие, а всех моих сторонников — за поддержку в этом решении. Я буду лично участвовать в выборах потому, что не могу оставаться в стороне в момент, когда решается судьба не только русских школ, но и будущего страны", — сказал Мамыкин журналистам после выдвижения.

Лидер партии, экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок возглавит список Русского союза Латвии во Видземскому избирательному округу. Лидером списка РСЛ в Земгальском избирательном округе станет депутат самоуправления Айзкарукле – Людмила Ушакова.

В списке Латгальского округа первым номером идет Евгения Крюкова. В Курземском округе партийный список возглавит Элита Косака.

В Латвии проживает 2 миллиона человек. Из них около 40% являются русскоязычными.

Сейм Латвии принял решение о запрете преподавания на русском языке в частных вузах и колледжах. Законопроект направлен на утверждение президенту республики.

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