Евродепутат Мамыкин стал кандидатом в премьеры Латвии

РИГА, 30 июн – РИА Новости. Депутат Европарламента Андрей Мамыкин стал кандидатом в премьер-министры Латвии от Русского союза Латвии (РСЛ) и возглавит список партии на парламентских выборах по рижскому избирательному округу, сообщили РИА Новости в партии.
"Это решение далось мне непросто. Благодарю партию Русский союз Латвии за оказанное доверие, а всех моих сторонников — за поддержку в этом решении. Я буду лично участвовать в выборах потому, что не могу оставаться в стороне в момент, когда решается судьба не только русских школ, но и будущего страны", — сказал Мамыкин журналистам после выдвижения.
Лидер партии, экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок возглавит список Русского союза Латвии во Видземскому избирательному округу. Лидером списка РСЛ в Земгальском избирательном округе станет депутат самоуправления Айзкарукле – Людмила Ушакова.
В Латвии проживает 2 миллиона человек. Из них около 40% являются русскоязычными.
Сейм Латвии принял решение о запрете преподавания на русском языке в частных вузах и колледжах. Законопроект направлен на утверждение президенту республики.
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