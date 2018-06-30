Трамп обсудил с Трюдо торговые вопросы

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел в пятницу вечером телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщила журналистам в субботу пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

"Обсуждались торговля и другие экономические вопросы", — сказала Сандерс, не приводя подробностей.

Канада в воскресенье вводит ввозные пошлины на более чем 120 наименований американских товаров на общую сумму 12,6 миллиарда долларов США в год. Таким образом канадское правительство ответило на введенные Трампом заградительные пошлины на алюминий и сталь.

Канада, США и Мексика также ведут по настоянию Трампа переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли НАФТА.