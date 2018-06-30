В секторе Газа при взрыве на фабрике фейерверков погибли два палестинца

ГАЗА, 30 июн — РИА Новости. Два палестинца погибли, восемь получили ранения при взрыве на фабрике фейерверков в секторе Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Предприятие, по его словам, работало в жилом доме в квартале Шиджаия на востоке столицы палестинского анклава.

"В результате случайного взрыва в жилом доме в городе Газе двое палестинцев погибли, восемь ранены", — сказал собеседник агентства.

Трое пострадавших, по его словам, находятся в критическом состоянии. Причины происшествия выясняются.