Адвокат Трампа ожидает скорого конца "иранского режима"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил, что вскоре произойдет падение "иранского режима", об этом он сказал во время выступления в субботу на конференции Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), которая проходит в Париже.

"Сейчас мы, как я верю, во всей красе, наблюдаем конец иранского режима", — считает Джулиани. Трансляция выступления велась в Youtube.

Адвокат добавил, что свобода ждёт Иран "прямо за углом". При этом он ссылался на недавние протесты в стране, вызванные обвалом иранской валюты после того, как Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки 2015 года.

"Когда величайшая экономическая держава в мире и в истории прекращает вести с вами бизнес, вас ждет крах… и дальше будет только хуже, потому что, я гарантирую вам, санкции будут становиться все сильнее, серьезнее и значительнее", — заявил юрист.

Он также призвал международное сообщество к бойкоту иранского бизнеса и всех тех компаний, которые продолжают сотрудничать с Ираном, назвав тот факт, что многие компании продолжают поддерживать страну, "позором".

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

NCRI является политическим крылом оппозиционного движения "Организация моджахедов иранского народа" (MEK), ведущего борьбу против властей Исламской Республики Иран.