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Протесты против иммиграционной политики Трампа проходят в США

(обновлено: 22:13 30.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАкция протеста в США. Архивное фотоАкция протеста в США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Многотысячные протесты против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа и практики разлучения детей и родителей на границе прошли по всей территории Соединенных Штатов в субботу.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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По данным организаторов, более 700 протестов под лозунгом "Семьи должны быть вместе" прошли во всех крупнейших американских городах. Протесты организовали на границе с Мексикой, возле центров задержания иммигрантов, близ поля для гольфа в Нью-Джерси, где отдыхает на выходных Трамп.

Среди организаторов — ряд уважаемых правозащитных объединений, включая влиятельный Американский союз гражданских свобод (ACLU).

В Вашингтоне на митинг в сквере близ Белого дома вышли несколько тысяч человек — это меньше, чем ожидали организаторы, и не идет в сравнение с наиболее массовыми протестами против Трампа в прошлом. Возможно, помешала 33-градусная жара или футбольный матч Франция-Аргентина на чемпионате мира по футболу в России, транслировавшийся одновременно с митингом. Однако ясно, что указ Трампа об отмене практики разлучения семей незаконных иммигрантов протесты не остановил: их участники на слово Трампу не верят. Действительно, несмотря на предписание, чтобы детей не отнимали у родителей-нелегалов, пока неясно, как будет работать эта система, и содержание детей в заключении вместе с родителями никому не кажется лучшей альтернативой. Да и из более чем 2 тысяч детей, уже содержащихся отдельно, с семьями воссоединились пока лишь некоторые.

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillermo Arias
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"Позор! Позор! Позор!" — скандировали демонстранты в направлении Белого дома, хозяин которого в субботу в отъезде. Это слово часто присутствовало и на плакатах: "Позор Трампу!" и "Это наш национальный позор". Один плакат гласил лишь: "Второзаконие, 27:19". Для американцев, многие из которых ходят в церковь каждую неделю, это прозрачный ребус — речь идет об известном стихе из Библии: "Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. И весь народ скажет: "Аминь". Другой демонстрант обратился к книгам о Гарри Поттере: "Иммиграционная полиция — это дементоры, а Волан-де-Морт живет в Белом доме!"

Эмоции различались от открытого возмущения до печальной отстраненности. "Это нацистская гадость!" и "Только чудовища держат детей в клетках!" — гласили одни надписи. "Слишком много несправедливости, чтобы вместить в один плакат", "Это — плохо!" — говорилось на других. Еще один плакат напоминал, что дедушка нынешнего президента, Фридрих Трамп, сам был иммигрантом из Германии. Часто встречались и примирительные надписи, нетипичные для прошлых протестов: "Дорогие сторонники Трампа, мы стали бы бороться и за вас!"

Среди протестующих также не все были ярыми противниками президента США, однако все были возмущены практикой разлучения семей.

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillermo Arias
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Гас, демонстрант примерно сорока лет, стоял на жаре, обливаясь потом и высоко поднимая обеими руками плакат: "Только одно слово — дети".

"В какой-то момент нужно провести черту, за которой заканчивается достоинство и человечность. Все должны согласиться, что дети есть дети, они не политические инструменты… Я совсем не за то, чтобы открыть границы для людей без каких-либо ограничений. Должен быть должный процесс, как в любой стране мира, речь не идет о полной свободе. Но то, что они делают с этими семьями, как они с ними обращаются, — я выступаю против этого", — сказал Гас корреспонденту РИА Новости.

Пожилой мужчина Дейв пришел на протест вместе с дочерью и внучкой в коляске. "Моя дочь не любит разлучаться со своими детьми. Нет разницы в том, как они (иммигранты) относятся к своим детям и как относимся к ним мы сами. Ни одна цивилизованная страна не отнимает детей у родителей", — говорит Дейв.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп призвал депортировать незаконных иммигрантов без привлечения судей

Иммигрант из Латинской Америки Антонио Ромеро предлагает конкретные меры, чтобы остановить поток мигрантов из наиболее бедных стран региона — по его словам, США должны помогать этим странам бороться с коррупцией. "Я хочу сказать правительству США, что есть альтернативные меры в иммиграционной политике. Вместо того, чтобы держать детей в заключении, нужно поддерживать правительства Гватемалы и Гондураса, чтобы людям не нужно было бежать от неравенства, бедности и насилия", — говорит Ромеро, который сам приехал в США лишь четыре месяца назад.

Еще одна участница протестов, отказавшаяся назвать свое имя, держит плакат с призывом проявлять к иммигрантам милосердие. "Я здесь потому, что то, что происходит на южной границе, бесчеловечно… Это отвратительно, и все, кто так считают, должны выйти протестовать. Я за то, чтобы мы обращались с иммигрантами гуманно, чтобы мы дали путь к гражданству тем, кто уже находится здесь, чтобы мы честно рассматривали каждое заявление о преследовании и просьбу об убежище. А это нельзя сделать, пока люди за решеткой", — говорит она.

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