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На Украине заявили о скором создании "мощнейшей" крылатой ракеты‍

(обновлено: 21:22 30.06.2018)
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© AP Photo / Sergei GritsВоеннослужащие украинской армии. Архивное фотоВоеннослужащие украинской армии. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Киев планирует создать "мощнейшую" противокорабельную крылатую ракету, заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, новый вид вооружений сможет поражать "любые цели" на расстоянии 280-300 километров.

"Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны", — заявил эксперт. Он утверждает, что ракета станет "психологическим фактором" воздействия на Россию.

Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Украинский военный рассказал, как сделать ВСУ "самой мощной армией Европы"
Бадрак признал, что море всегда было "наиболее слабым местом" для украинской армии. Он подчеркнул, что вооружения для флота создавали "по остаточному принципу", что, в свою очередь, существенно сказалось на их состоянии.

Эксперт также заявил, что у Киева ограниченные возможности реагирования, которые, по его мнению, необходимо активизировать. Однако Украина традиционно не уделяет морю должного внимания, отметил он.

"Военно-морские силы всегда были аутсайдером — в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать", — заключил Бадрак в интервью "Апострофу".

Потенциала нет

Оборонно-промышленный комплекс Украины деградирует, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Украинский ракетный комплекс Гром-2
© КБ "Южное"
Эксперт: у Киева нет и не будет оружия, способного "достать до Москвы"

"Что касается сложных, высокоточных систем оружия, Украина их в принципе не способна создавать ", — сказал РИА Новости Коротченко. 

По его словам, на Украине периодически проводятся имитации и какие-то запуски, однако в действительности Киев "ничего самостоятельно производить не может и разрабатывать тем более".

Причина нынешнего положения украинского ОПК кроется в разрыве кооперационных связей с Россией, уверен аналитик.

Он напомнил, что Киев пытался производить бронетранспортеры, качество которых вызывало "очень большие вопросы".

До чего техника дошла
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
До чего техника дошла

"Украина неоднократно срывала ряд контрактов на поставку бронетехники инозаказчикам в странах Юго-восточной Азии", — подчеркнул Коротченко.

Он добавил, что к состоянию экспортных украинских БТР заказчики предъявляли множество претензий. 

"В частности, известные факты — растрескавшаяся броня", — напомнил эксперт.

Провалы оборонки

Танк Т-84У Оплот Вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Таиланд отказался покупать украинские танки
Украинская военная техника не пользуется популярностью ни внутри страны, ни у зарубежных партнеров. В начале 2014 года Ирак вернул сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт с Киевом на их поставку. Выяснилось, что из 88 машин, уже полученных заказчиком, удалось завести лишь 56. Еще меньшее количество машин сдвинулись с места – только 34.

В феврале стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21 из-за неисправностей. Кроме того, Загреб потребует их замены и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов.

В апреле Китай признал дефектным авианосец Liaoning, который был куплен у Киева в недостроенном виде. В течение восьми лет Пекин пытался усовершенствовать возможности крейсера, однако это оказалось невозможно.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
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Самые мощные армии в мире
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