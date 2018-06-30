На Украине заявили о скором создании "мощнейшей" крылатой ракеты‍

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Киев планирует создать "мощнейшую" противокорабельную крылатую ракету, заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
По его словам, новый вид вооружений сможет поражать "любые цели" на расстоянии 280-300 километров.
"Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны", — заявил эксперт. Он утверждает, что ракета станет "психологическим фактором" воздействия на Россию.
Эксперт также заявил, что у Киева ограниченные возможности реагирования, которые, по его мнению, необходимо активизировать. Однако Украина традиционно не уделяет морю должного внимания, отметил он.
"Военно-морские силы всегда были аутсайдером — в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать", — заключил Бадрак в интервью "Апострофу".
Потенциала нет
Оборонно-промышленный комплекс Украины деградирует, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Что касается сложных, высокоточных систем оружия, Украина их в принципе не способна создавать ", — сказал РИА Новости Коротченко.
По его словам, на Украине периодически проводятся имитации и какие-то запуски, однако в действительности Киев "ничего самостоятельно производить не может и разрабатывать тем более".
Причина нынешнего положения украинского ОПК кроется в разрыве кооперационных связей с Россией, уверен аналитик.
Он напомнил, что Киев пытался производить бронетранспортеры, качество которых вызывало "очень большие вопросы".
"Украина неоднократно срывала ряд контрактов на поставку бронетехники инозаказчикам в странах Юго-восточной Азии", — подчеркнул Коротченко.
Он добавил, что к состоянию экспортных украинских БТР заказчики предъявляли множество претензий.
"В частности, известные факты — растрескавшаяся броня", — напомнил эксперт.
Провалы оборонки
В феврале стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21 из-за неисправностей. Кроме того, Загреб потребует их замены и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов.
В апреле Китай признал дефектным авианосец Liaoning, который был куплен у Киева в недостроенном виде. В течение восьми лет Пекин пытался усовершенствовать возможности крейсера, однако это оказалось невозможно.