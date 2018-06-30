Эксперт: у Киева нет потенциала для создания "мощнейшей" боевой ракеты

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина сейчас не обладает потенциалом для разработки и серийного производства высокоточных систем оружия, её оборонно-промышленный комплекс деградирует, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что в следующем году Киев сможет создать противокорабельную крылатую ракету мобильного базирования дальностью действия около 300 километров. По словам Бадрака, такая ракета станет "мощнейшим мобильным наземным средством" и "психологическим фактором" воздействия на Россию.

"Что касается сложных, высокоточных систем оружия, Украина их в принципе не способна создавать. Да, периодически проводятся имитации, какие-то там пуски, какие-то демонстрации. Но реально Украина сегодня ничего самостоятельно производить не может и разрабатывать тем более", — сказал РИА Новости Коротченко.

Одной из причин нынешнего положения украинского ОПК эксперт назвал разрыв кооперационных связей с Россией.

"Ничего Украина создать сегодня не может, за исключением производства бронетранспортеров, качество которых и то вызывает очень большие вопросы по результатам того, что Украина неоднократно срывала ряд контрактов на поставку бронетехники инозаказчикам в странах Юго-восточной Азии", — добавил Коротченко.

По его словам, к состоянию экспортных украинских БТР заказчики также предъявляли массу претензий. "В частности, известные факты — растрескавшаяся броня", — отметил эксперт.