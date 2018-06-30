В Лондоне прошла массовая акция в поддержку службы здравоохранения

ЛОНДОН, 30 июн – РИА Новости, Мария Табак. Тысячи британцев приняли участие в демонстрациях в поддержку Национальной службы здравоохранения (NHS), которой в этом году исполняется 70 лет, передает корреспондент РИА Новости.

В марше по центру Лондона к врачам, медсестрам, студентам-медикам присоединились политики, активисты, деятели искусства и рядовые граждане, выступающие против сокращения финансирования NHS и ограничения прав европейцев, которое может сказаться на функционировании системы здравоохранения.

Транспаранты в руках собравшихся свидетельствовали о более широком характере проблем страны: "Нет политике экономии", "Мы рады мигрантам и беженцам", "Сокращайте военные расходы, а не расходы на социальную сферу", "Спасите NHS".

Кульминацией акции протеста стал митинг на Парламентской площади, во время которого перед собравшимися выступил, в том числе, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

© AFP 2018 / Tolga Akmen Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время выступления на демонстрации в поддержку Национальной службы здравоохранения в Лондоне. 30 июня 2018 © AFP 2018 / Tolga Akmen Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время выступления на демонстрации в поддержку Национальной службы здравоохранения в Лондоне. 30 июня 2018

Объемы финансирования NHS растут, но в этом году увеличение бюджета составило всего 1% против обычных 4%, а из-за постоянного увеличения числа пациентов растет и давление на систему. Этой зимой во время всплесков сезонных вирусов большинство больниц в Англии оказались переполненными. В связи с предстоящим выходом Британии из ЕС резко сократилось количество заявок на работу со стороны граждан ЕС, составляющих значительную часть от общего числа медсестер и врачей.