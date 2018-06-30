В Кишиневе застрелили сына бывшего посла Молдавии в России

КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Сын экс-посла Молдавии в России Анатолия Цэрану Теодор был застрелен в ночь на субботу, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

"В ночь на 30 июня поступил звонок о том, что в одном из жилых домов в столичном секторе Буюканы слышны выстрелы. На место отправился патрульный батальон, правоохранительные органы обнаружили тело 30-летнего мужчины с тремя пулевыми ранениями. В скором времени полиции удалось задержать 32-летнего подозреваемого", — сказано в сообщении.

Правоохранительные органы установили, что убит был 30-летний Теодор Цэрану — сын политолога и бывшего посла Молдавии в России Анатолия Цэрану.

"На месте преступления обнаружен законно хранившийся пистолет, из которого и была застрелена жертва. На данный момент подозреваемый задержан на 72 часа. Возбуждено уголовное дело по статье 145 "Умышленное убийство" УК РМ", — отмечает пресс-служба.

Начальник Гениспектората полиции Александ Пынзарь в комментарии телеканалу Canal 2 сообщил, что подозреваемый — это сосед Цэрану. Молодые люди находились в квартире у подозреваемого, между ними вспыхнула ссора. На момент задержания подозреваемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения и шока.

Согласно местному законодательству, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.