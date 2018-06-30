ВСУ обстреливают поселок на территории ЛНР, заявили в республике

Разрушенный в результате обстрелов дом в поселке Чернухино Луганской области. Архивное фото

Разрушенный в результате обстрелов дом в поселке Чернухино Луганской области. Архивное фото

ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел населенного пункта Донецкий на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"ВСУ цинично в преддверии наступления "Урожайного перемирия" ведут огонь по населенному пункту Донецкий", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, в результате обстрела в 18.50 из миномета калибром 120 миллиметров, БМП-1, автоматического гранатомета, станкового и стрелкового оружия с направления населенного пункта Новотошковское загорелись хозпостройки в жилом секторе.

"Из-за непрекращающихся провокаций МЧС не может выехать на место пожара",- добавили в ведомстве.