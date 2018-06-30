МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бывший участник операции в Донбассе Тарас Костанчук рассказал, что нужно сделать для того, чтобы украинская армия стала самой сильной в Европе.

Как заявил военный в эфире телеканала Zik, главной причиной отставания ВСУ от других армий является коррупция. Сейчас, по его словам, огромные средства вывозятся с территории Украины через офшоры. Если бы не "скандалы на миллиарды гривен", ВСУ стали бы такой же мощной структурой, как немецкая, французская или британская армии, утверждает Костанчук.

"Если бы все это оставалось на Украине, если бы направлялось не в карманы чиновников, которых надо сократить в десятки, а то и в сотни раз, если бы все это направлялось в экономику, в том числе и в военную промышленность, у нас бы уже давно была одна из самых мощных армий в мире и, возможно, самая мощная армия в Европе", – заявил экс-участник операции на востоке страны.

Президент Петр Порошенко неоднократно заявлял о "достижениях" украинской армии и называл ее "одной из самых эффективных в Европе". Однако в ВСУ есть множество проблем. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери Вооруженных сил страны в целом составили более десяти тысяч человек. Такая статистика объясняется ростом количества самоубийств, алкоголизмом и дезертирством.

Кроме того, в стране существуют и проблемы с военной техникой. Украинское оружие не пользуется популярностью ни внутри страны, ни у иностранных партнеров. Так, в апреле Китай признал дефектным авианосец Liaoning, который был куплен у Киева в недостроенном виде. Пекин в течение 8 лет пытался усовершенствовать возможности крейсера, однако этому помешали "врожденные" недостатки Liaoning.