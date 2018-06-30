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Украинский военный рассказал, как сделать ВСУ "самой мощной армией Европы"

(обновлено: 20:03 30.06.2018)
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CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War UkraineВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фотоВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бывший участник операции в Донбассе Тарас Костанчук рассказал, что нужно сделать для того, чтобы украинская армия стала самой сильной в Европе.

Украинские военные во время репетиции парада в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Как заявил военный в эфире телеканала Zik, главной причиной отставания ВСУ от других армий является коррупция. Сейчас, по его словам, огромные средства вывозятся с территории Украины через офшоры. Если бы не "скандалы на миллиарды гривен", ВСУ стали бы такой же мощной структурой, как немецкая, французская или британская армии, утверждает Костанчук.

"Если бы все это оставалось на Украине, если бы направлялось не в карманы чиновников, которых надо сократить в десятки, а то и в сотни раз, если бы все это направлялось в экономику, в том числе и в военную промышленность, у нас бы уже давно была одна из самых мощных армий в мире и, возможно, самая мощная армия в Европе", – заявил экс-участник операции на востоке страны.

Президент Украины Петр Порошенко и украинские военные. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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Президент Петр Порошенко неоднократно заявлял о "достижениях" украинской армии и называл ее "одной из самых эффективных в Европе". Однако в ВСУ есть множество проблем. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери Вооруженных сил страны в целом составили более десяти тысяч человек. Такая статистика объясняется ростом количества самоубийств, алкоголизмом и дезертирством.

Кроме того, в стране существуют и проблемы с военной техникой. Украинское оружие не пользуется популярностью ни внутри страны, ни у иностранных партнеров. Так, в апреле Китай признал дефектным авианосец Liaoning, который был куплен у Киева в недостроенном виде. Пекин в течение 8 лет пытался усовершенствовать возможности крейсера, однако этому помешали "врожденные" недостатки Liaoning.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
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Самые мощные армии в мире
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
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