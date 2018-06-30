МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын не обещал президенту США Дональду Трампу прекратить работу по производству оружейного плутония или остановить ядерные объекты, поэтому публикации американских СМИ о возобновлении военной ядерной активности Пхеньяна по меньшей мере вызывают вопросы, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Константин Асмолов.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на несколько источников сообщил, что американские спецслужбы подозревают КНДР в продолжении работ на секретных ядерных объектах, в частности, по производству топлива для ядерных ракет. Телеканал приводит данные аналитиков ЦРУ и других разведслужб о том, что нет доказательств сокращения Пхеньяном его запасов. По информации спецслужб, на территории КНДР есть несколько секретных ядерных объектов помимо ядерного центра в Йонбёне, которые пытается скрыть от американских властей северокорейский лидер.

"Эти новости появились в американских СМИ, которые занимают стандартную "антитрамповскую" позицию. И им, естественно, очень нужна любая информация, которая говорит о том, что Трамп что-то "слил" или Трампа обманули", — считает Асмолов.

При этом он подчеркнул, что Ким Чен Ын "вообще-то не давал обещаний прекратить работу по наработке оружейного плутония".

"То есть, Кима обвиняют в нарушении того, что он не обещал. Потому что, фактически, никто никому ничего не обещал, судя по (Сингапурской) декларации. Если кто-то кому-то что-то и обещал, то это было джентльменское соглашение один на один, и об этом, условно говоря, знают только Трамп и Ким", — добавил эксперт.

Асмолов отметил, что Пхеньян выполняет те обязательства, которые были озвучены сторонами по итогам саммита.

"Передача останков — это северокорейцы выполнили. И сейчас, по сути дела, американская сторона должна делать уступки. Но нужно обратить внимание, как демократы и вообще "трампонелюбители" немедленно выкатили максимально жесткие условия и заявили, что если Трамп добьется каких-то договоренностей, то они будут тормозить их законодательное закрепление", — добавил Асмолов.

По его словам в такой ситуации "естественно, что все "нелюбители" Трампа будут активно раздувать подобные слухи, вне зависимости от того, правда это или нет".

"Ссылки на то, что существуют, якобы, анонимные источники, которые нельзя раскрыть, могут означать как наличие такого источника, так с такой же вероятностью и то, что это выдумка. То есть, с одной стороны вроде как есть материал о том, что на заводе по изготовлению оружейного плутония ведется какая-то активность, но, во-первых, ее не обещали не вести, а во-вторых, какая активность — непонятно. У американцев же нет возможностей нормально работать по линии Северной Кореи. Или они наблюдают со спутников, но со спутников видно не все, либо сидят на информации от перебежчиков или южнокорейцев. А эта информация может быть весьма ангажированной и не всегда верной", — резюмировал эксперт.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

В мае КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания.