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Эксперт подверг сомнению данные о нарушении КНДР условий денуклеаризации

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньянПхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын не обещал президенту США Дональду Трампу прекратить работу по производству оружейного плутония или остановить ядерные объекты, поэтому публикации американских СМИ о возобновлении военной ядерной активности Пхеньяна по меньшей мере вызывают вопросы, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Константин Асмолов.

Пхеньян. КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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NBC узнал о работах на секретных ядерных объектах в Северной Корее‍

Ранее телеканал NBC со ссылкой на несколько источников сообщил, что американские спецслужбы подозревают КНДР в продолжении работ на секретных ядерных объектах, в частности, по производству топлива для ядерных ракет. Телеканал приводит данные аналитиков ЦРУ и других разведслужб о том, что нет доказательств сокращения Пхеньяном его запасов. По информации спецслужб, на территории КНДР есть несколько секретных ядерных объектов помимо ядерного центра в Йонбёне, которые пытается скрыть от американских властей северокорейский лидер.

"Эти новости появились в американских СМИ, которые занимают стандартную "антитрамповскую" позицию. И им, естественно, очень нужна любая информация, которая говорит о том, что Трамп что-то "слил" или Трампа обманули", — считает Асмолов.

При этом он подчеркнул, что Ким Чен Ын "вообще-то не давал обещаний прекратить работу по наработке оружейного плутония".

Центральный исторический музей в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"То есть, Кима обвиняют в нарушении того, что он не обещал. Потому что, фактически, никто никому ничего не обещал, судя по (Сингапурской) декларации. Если кто-то кому-то что-то и обещал, то это было джентльменское соглашение один на один, и об этом, условно говоря, знают только Трамп и Ким", — добавил эксперт.

Асмолов отметил, что Пхеньян выполняет те обязательства, которые были озвучены сторонами по итогам саммита.

"Передача останков — это северокорейцы выполнили. И сейчас, по сути дела, американская сторона должна делать уступки. Но нужно обратить внимание, как демократы и вообще "трампонелюбители" немедленно выкатили максимально жесткие условия и заявили, что если Трамп добьется каких-то договоренностей, то они будут тормозить их законодательное закрепление", — добавил Асмолов.

По его словам в такой ситуации "естественно, что все "нелюбители" Трампа будут активно раздувать подобные слухи, вне зависимости от того, правда это или нет".

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Anthony Wallace, pool
Трамп рассказал о пользе саммита с КНДР

"Ссылки на то, что существуют, якобы, анонимные источники, которые нельзя раскрыть, могут означать как наличие такого источника, так с такой же вероятностью и то, что это выдумка. То есть, с одной стороны вроде как есть материал о том, что на заводе по изготовлению оружейного плутония ведется какая-то активность, но, во-первых, ее не обещали не вести, а во-вторых, какая активность — непонятно. У американцев же нет возможностей нормально работать по линии Северной Кореи. Или они наблюдают со спутников, но со спутников видно не все, либо сидят на информации от перебежчиков или южнокорейцев. А эта информация может быть весьма ангажированной и не всегда верной", — резюмировал эксперт.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

В мае КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания.

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Матч идёт
3
Франция
2
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
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