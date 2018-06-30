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Автор "плана" по аренде Крыма назвал причину "потери" полуострова

(обновлено: 17:50 30.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в Крыму. Архивное фотоВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко, предлагавший отдать Крым в аренду России, назвал причину "потери" полуострова Украиной.

"Я убежден, что Крым мы потеряли исключительно из-за того, что сегодняшняя действующая власть занималась чем угодно — делением портфелей, формированием потоков, но не защитой нашей целостности, нашей территории", —  заявил политик в интервью каналу Zik.

По его мнению, украинским властям было выгодно воссоединение полуострова с Россией, так как это позволило Киеву избавиться от оппозиционных избирателей.

Бухта города Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Естественно, они были бы избирателями других политических сил. Это была умышленная преступная бездеятельность", — подчеркнул экс-депутат.

Артеменко стал известен после обнародования "плана" по нормализации российско-украинских отношений. По информации американских СМИ, предложения политика по снятию санкций с Москвы были переданы в офис в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США по вопросам национальной безопасности. 

Среди пунктов "плана" была заявлена возможность передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. После этого Генеральная прокуратура Украины завела против Артеменко дело по статье "Госизмена". В начале мая политика лишили гражданства из-за наличия у него канадского паспорта. Позже Артеменко лишили и депутатского мандата.

Акватория порта в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса о сдаче Крыма в аренду абсурдна, так как полуостров является российским регионом.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Взяли на испуг
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Взяли на испуг
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
3
Франция
2
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
-
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