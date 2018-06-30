В Ницце запустили трамвай, заряжающийся на остановках за 20 секунд

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Инновационный трамвай, функционирующий без контактной сети и получающий энергию во время остановок, запущен в субботу во французской Ницце, сообщает газета Parisien.

Как пишет газета, от традиционной подачи электроэнергии через воздушную контактную сеть помогла отказаться новейшая "система статичной перезарядки по земле" (système de recharge statique par le sol, SRS). Именно она "позволяет трамваю накапливать энергию и осуществлять подзарядку во время остановки".

"Весь процесс занимает меньше 20 секунд", — цитирует газета разработчика технологии, французскую компанию Alstom.

Инновационная система впервые внедрена в работу городской транспортной сети.

По информации издания, трамвай с системой SRS будет осуществлять движение по второй линии между административным центром города и кварталом Маньян на западе Ниццы.

По данным газеты, инновационные трамвайные пути, оснащенные системой SRS, соединят порт и аэропорт Ниццы. В настоящий момент на 7-километровом отрезке уже открыто движение. Всего протяженность линии составит 11,3 км. Проезд по новой линии будет бесплатным до 2 сентября. Открытие подземного участка линии ожидается в 2019 году.

По разным оценкам, стоимость данного транспортного проекта составляет от 721 миллиона до 1 миллиарда евро.