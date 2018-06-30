В Ницце запустили трамвай, заряжающийся на остановках за 20 секунд

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Инновационный трамвай, функционирующий без контактной сети и получающий энергию во время остановок, запущен в субботу во французской Ницце, сообщает газета Parisien.
"Весь процесс занимает меньше 20 секунд", — цитирует газета разработчика технологии, французскую компанию Alstom.
Инновационная система впервые внедрена в работу городской транспортной сети.
По данным газеты, инновационные трамвайные пути, оснащенные системой SRS, соединят порт и аэропорт Ниццы. В настоящий момент на 7-километровом отрезке уже открыто движение. Всего протяженность линии составит 11,3 км. Проезд по новой линии будет бесплатным до 2 сентября. Открытие подземного участка линии ожидается в 2019 году.
По разным оценкам, стоимость данного транспортного проекта составляет от 721 миллиона до 1 миллиарда евро.