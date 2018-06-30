В Израиле суд признал 18-летнего хакера виновным в телефонном терроризме

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн – РИА Новости. Окружной суд Тель-Авива признал 18-летнего хакера из города Ашкелона виновным в телефонном терроризме, мошенничестве, рэкете, а также изготовлении поддельных загранпаспортов и водительских прав.

Как пишет портал Ynet , на счетах задержанного обнаружена виртуальная валюта, биткоины, количество которых эквивалентно нескольким миллионам долларов. Кроме того, юный израильский хакер подозревается в изготовлении поддельных загранпаспортов и международных водительских прав, которые он распространял через анонимную сеть.

"Он сделал на этом миллионы, сейчас мы пытаемся установить, кто именно ему платил и за какие услуги", — говорят полицейские, занятые расследованием дела. По данным следствия, молодой человек регулярно звонил в полицию – в Израиле и за границей — и сообщал правоохранительным органам о готовящихся терактах и заложенных бомбах. Отмечается, что из-за этих угроз произошли сбои в расписании движения самолетов, были причинены многомиллионные убытки авиакомпаниям.

По информации СМИ, полиция готовит дополнительные материалы для определения судом меры наказания в обвинительном заключении.

Имя осужденного не раскрывается, поскольку до ареста ему не исполнилось 18 лет. Но уже обнародовано, что на счету телефонного террориста сотни сообщений об угрозах безопасности в торговых центрах, авиакомпаниях и других учреждениях Канады, Австралии, Новой Зеландии, США, стран ЕС и Израиля. Только с начала 2017 года от него поступило 120 звонков с угрозами.

В тоже время правоохранительные органы США заявили, что намерены подать запрос об экстрадиции телефонного террориста в Америку, поскольку житель израильского Ашкелона имеет еще и американское гражданство. Запрос будет рассмотрен прокуратурой и Минюстом Израиля.

Вердикт, как сообщают правоохранители Израиля, будет вынесен в июле.