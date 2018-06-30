ВВС Афганистана уничтожили 12 боевиков "Талибана"*

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. По меньшей мере 12 боевиков движения "Талибан"* были ликвидированы, еще 18 пострадали в результате авиаударов ВВС Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

По данным телеканала, авиаудары были частью операции ВВС по ликвидации укрытий талибов в районе Джаванд провинции Бадгис.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан"* и о возобновлении операций вооруженных сил.

Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан"* в свою очередь заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.