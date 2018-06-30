На Украине заявили о создании "мощнейшей" ракеты

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Киев сможет создать "мощнейшую" противокорабельную крылатую ракету в следующем году. Об этом заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
"Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны", — заявил Бадрак, добавив, что ракета станет "психологическим фактором" воздействия на Россию.
При этом он признался, что море всегда было "наиболее слабым местом" для Украины и соответствующие вооружения создавали "по остаточному принципу", что существенно сказалось на их состоянии. Он подчеркнул, что Украина имеет ограниченные возможности реагирования, которые по его мнению, нужно активизировать.Апострофу".
Украинская военная техника не пользуется популярностью ни внутри страны, ни у зарубежных партнеров. Так, в начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Выяснилось, что из 88 машин, уже полученных покупателем, удалось завести лишь 56 и только 34 из них сдвинулись с места.
В феврале стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре неисправных самолета МиГ-21, потребует их замены и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов на Одесском авиаремонтном заводе.