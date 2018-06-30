На Украине заявили о создании "мощнейшей" ракеты

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Киев сможет создать "мощнейшую" противокорабельную крылатую ракету в следующем году. Об этом заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По словам украинского эксперта, ПКР сможет поражать "любые цели" на расстоянии 280-300 километров.

"Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны", — заявил Бадрак, добавив, что ракета станет "психологическим фактором" воздействия на Россию.

При этом он признался, что море всегда было "наиболее слабым местом" для Украины и соответствующие вооружения создавали "по остаточному принципу", что существенно сказалось на их состоянии. Он подчеркнул, что Украина имеет ограниченные возможности реагирования, которые по его мнению, нужно активизировать.

"Военно-морские силы всегда были аутсайдером — в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать", — отметил Бадрак в интервью " Апострофу ".

Украинская военная техника не пользуется популярностью ни внутри страны, ни у зарубежных партнеров. Так, в начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Выяснилось, что из 88 машин, уже полученных покупателем, удалось завести лишь 56 и только 34 из них сдвинулись с места.

В феврале стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре неисправных самолета МиГ-21, потребует их замены и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов на Одесском авиаремонтном заводе.