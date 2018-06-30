Эр-Рияд сообщил о разговоре короля Салмана и Трампа

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Официальное саудовское агентство SPA сообщило о разговоре короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с американским президентом Дональдом Трампом без упоминания данных о повышении нефтедобычи в пределах 2 миллионов баррелей в сутки.
"Во время разговора обсуждались отличные отношения между странами, а также развитие событий в регионе (Ближнего Востока — ред.) и мире. Лидеры подтвердили во время разговора необходимость сохранить стабильность нефтяных рынков и мирового экономического роста, а также усилия, которые прикладывают страны-производители для компенсации возможной нехватки поставок", — сообщило агентство.
ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч. Причем 22 июня Трамп в своем Twitter призывал страны ОПЕК существенно увеличить добычу нефти, чтобы сдерживать цены.