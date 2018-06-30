Литовский депутат возмутился мультфильмами на русском языке без субтитров

ВИЛЬНЮС, 30 июн — РИА Новости. Член парламентской фракции "Союз отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас обратился к главе государственной комиссии по языку Донатасу Смалинскасу в связи с показом в кинотеатрах республики Forum Cinemas мультфильма на русском языке без субтитров.
"Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия Forum Cinemas и информировала о принятых решениях. Такие действия недопустимы, это нарушение законов Литвы", — говорится в релизе, опубликованном Касчюнасом.
Мультипликационный фильм "Два хвоста" Натальи Ниловой и Виктора Азеева основан на описании приключений двух друзей, которые кардинальным образом отличаются друг от друга.