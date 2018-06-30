Иран пока не получил пакета предложений от ЕС по сохранению ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 30 июн — РИА Новости. Тегеран пока не получил пакета предложений от европейских стран по поддержке ядерной сделки, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"К настоящему времени страны ЕС ведут последние консультации по своим предложениям. Сразу же по получении пакета предложений об этом будет объявлено, и начнется изучение его содержания", — сообщил Касеми в заявлении.

Он отметил, что Иран примет решение о дальнейшей судьбе соглашения после тщательного изучения представленных предложений.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране рассчитывают, что европейские участники ядерной сделки представят Ирану пакет мер по сохранению соглашения в конце июня.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.