Чижов назвал "рыхлым и компромиссным" решение саммита ЕС по миграции

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Решение по миграции саммита глав государств и правительств 28 стран ЕС стало "рыхлым и компромиссным", считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Одним из основных вопросов повестки дня саммита Евросоюза в Брюсселе стала проблема мигрантов. Документ по проблемам миграции, одобренный ранее лидерами ЕС по итогам девяти часов переговоров, предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Евросоюза нелегалов, борьбу с организаторами трафика и создание центров контроля мигрантов в Европе.

"Итоги двухдневного заседания Евросовета оставляют неоднозначное впечатление. По признанию самих участников встречи, дискуссия по миграции затянулась на девять часов и закончилась лишь утром второго дня, причем без пресс-конференции. Это было вполне ожидаемо с учетом глубины противоречий, которые обозначились на этом треке еэсовской политики. В итоге довольно рыхлый и явно компромиссный по формулировкам текст все-таки удалось согласовать, хотя изначально новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте грозился его заветировать", — сказал Чижов журналистам, комментируя итоги саммита Евросоюза 28-29 июня в Брюсселе.

"Дополнительную остроту обсуждению этого сюжета придавало то, что во многих странах проблема миграции за последнее время стала одной из самых болезненных во внутриполитическом плане, несмотря на то, что в абсолютных цифрах приток мигрантов по сравнению с 2015 года сократился в разы. Причем это касается как приграничных с южного направления стран, а именно — Италии, Греции и Испании, так и тех стран, которые сами мигранты рассматривают в качестве конечных точек своего маршрута, и в которых политика властей не только не препятствовала этому массовому притоку, но фактически всячески поощряла его. В первую очередь я имею в виду ФРГ", — отметил он.

"Те проблемы, с которыми в последнее время сталкивалась и, очевидно, продолжает сталкиваться канцлер Ангела Меркель во взаимоотношениях с партнером по коалиции — баварским Христианско-социальным союзом (ХСС), да и внутри собственного Христианско-демократического союза (ХДС), хорошо известны. Поэтому поиск компромисса был предопределен, но, разумеется, не был предопределен его результат. По большому счету, ЕС был перед выбором: либо вообще никакого итогового документа, либо документ, состряпанный из компромиссов", — продолжил он.

"Вряд ли есть основания считать это прорывом. Считать ли это прогрессом? Ну, по сравнению с полным отсутствием такового в случае первого варианта, наверное, можно", — отметил Чижов.