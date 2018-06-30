Чижов прокомментировал решения саммита Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Заявления саммита ЕС по малайзийскому Boeing, расширению мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) или о смене названия Македонии заставляют задуматься о приверженности Евросоюза международному праву. Об этом заявил российским журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя итоги саммита Евросоюза 28-29 июня.
"Из новых сюжетов (на повестке дня саммита) я бы выделил те, которые не могут не вызывать нашу озабоченность. Я имею в виду отдельный пассаж по малайзийскому Boeing в духе заключений известной комиссии, которая работала в Нидерландах, а также однозначно положительную оценку того более чем спорного с международно-правовой точки зрения решения, которое было принято на днях на конференции стран-членов ОЗХО в Гааге. Если добавить к этому восторженную реакцию на соглашение между Афинами и Скопье о государственном названии Македонии, легитимность которого вызывает вопросы, то все это вместе заставляет задуматься о степени декларируемой самим Евросоюзом приверженности международному праву, включая примат ООН и ее Устава", — подчеркнул Чижов.
В своем заявлении по MH17 саммит ЕС призвал Россию признать свою ответственность и сотрудничать со следствием. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
ЕС также приветствовал принятое в среду на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия решение о расширении мандата ОЗХО, который отныне дает право организации не только проводить техническую экспертизу, но и называть в своих заключениях возможных виновных в инцидентах с химическим оружием. Таким образом, эта организация под давлением США и Великобритании пытается взять на себя по собственной инициативе часть исключительных полномочий Совета безопасности ООН.
"соглашение между Афинами и Скопье о государственном названии Македонии, легитимность которого вызывает вопросы, " --- Товарищ пропагандист совсем зарапортовался? Почему он лезет учить, как Македонии называться?!
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