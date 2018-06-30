В ЛНР подтвердили готовность соблюдать с 1 июля перемирие в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Луганской народной республики подтвердило готовность соблюдать очередной режим прекращения огня в Донбассе, объявленный с 1 июля, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня с 1 июля.

"Хочу заявить, что подразделения Народной милиции ЛНР готовы выполнить договоренности о прекращении огня с 1 июля 2018 года, достигнутые 27 июня в Минске", — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что Народная милиция ЛНР всегда "строго придерживалась всех соглашений, касающихся прекращения огня, и данная очередная договоренность не станет исключением". Марочко выразил надежду, что Киев не будет использовать режим прекращения огня для наращивания военного потенциала и различного рода провокаций вдоль линии разграничения.