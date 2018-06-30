В ЛНР раскрыли схему вывоза оружия украинскими силовиками из Донбасса

ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Украинские силовики вывозили оружие из зоны проведения военной операции в Донбассе в цинковых ящиках, предназначенных для перевозки погибших военнослужащих, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Преступники в погонах "смертельный товар" отправляли из зоны проведения так называемой операции оккупационных сил в цинковых ящиках, предназначенных для перевозки погибших военнослужащих", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что эта информация стала известна во время работы с проверкой сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в подразделениях 14 бригады ВС Украины.

"Сотрудниками СБУ выявлен ряд нарушений со стороны командования батальона, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В батальоне была хорошо налажена схема торговли оружием и боеприпасами. С целью уклонения от наказания командование бригады переложило всю вину на рядовой состав", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что по имеющимся в распоряжении Народной милиции сведениям, за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами задержан военнослужащий 14 бригады рядовой Цибуленко П.Л.

"Случаи торговли оружием и боеприпасами не редки в подразделениях ВСУ. Это уже становится настоящей эпидемией украинской армии. Оружие из зоны ООС рекой течет в центральные, западные регионы Украины, а также в страны Восточной Европы", — сообщил представитель оборонного ведомства республики.