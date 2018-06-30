Решение ЕС по санкциям негативно для Минских соглашений, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Политическое решение саммита ЕС о продлении экономических ограничительных мер против России окажет негативное действие на процесс реализации Минских соглашений, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя итоги саммита Евросоюза 28-29 июня.

Источник в структурах ЕС сообщил журналистам в пятницу, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода. Юридическое решение о продлении санкций предстоит принять Совету ЕС в июле.

"Этому решению саммита по запретительным мерам предшествовал "предельно краткий брифинг участников Евросовета со стороны Германии и Франции, участвующих в "нормандском формате" по урегулированию на Украине", с выводом, что, очевидно, отменять санкции сейчас несвоевременно ввиду отсутствия прогресса в реализации Минских соглашений. Сразу скажу, какой эффект это будет иметь с точки зрения имплементации Минских соглашений — отрицательный. Стимула что-либо делать у Киева не было, и теперь нет со стороны как участников "нормандского формата" от ЕС (Германии и Франции), так и всего Европейского союза в целом", — сказал Чижов российским журналистам.

"Что касается подходов других стран, из Рима слышались широковещательные заявления (о намерении блокировать санкции), правда, больше со стороны лидеров входящих в правительственную коалицию партий, нежели от премьер-министра. Италия — лишь одна из стран, которые не скрывают своего отрицательного отношения к антироссийским санкциям. Тем не менее их голос если и был услышан, то не стал определяющим", — отметил постпред.

"Не буду гадать, стоял ли за этим некий размен уступок Италии по миграционным делам в обмен на смягчение позиции по санкциям, но результат таков, какой он есть. Понятно, что на каждый голос сторонников отмены санкций сразу возникают противоположные голоса. По нашим данным, каких-либо дополнительных рестрикций никто предлагать не решился. Идея об увеличении срока действия санкций с шести месяцев до 12, которую известная группа стран с завидной регулярностью пытается вбросить, чтобы рассматривать этот вопрос в два раза реже, не прошла", — заключил он.

Чижов также напомнил, что юридическое решение о продлении пакета секторальных или экономических ограничений, срок действия которых истекает 31 июля 2018 года, еще предстоит принять Совету ЕС.

"По статусу Евросовета (саммита ЕС), на его заседаниях не принимаются юридически обязывающие решения. Таковые оформляются решением Совета ЕС, то есть на министерском уровне, с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. На это у них есть еще месяц", — пояснил постпред.