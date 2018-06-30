В Сети появилось видео взрыва ракеты в Японии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео неудачной попытки запуска ракеты МОМО компании Interstellar Technologies в Японии.
Президент Interstellar Technologies Такахиро Инагава извинился за неудачу проекта перед инвесторами. По его словам, взрыв мог произойти из-за неполадок с двигателем.
Это вторая попытка компании вывести в космос летательный аппарат. Одиннадцать месяцев назад на острове Хоккайдо запустили одноступенчатую ракету МОМО-1. Она смогла достичь высоты 20 километров и упала на расстоянии 6,5 километра от места запуска в Тихом океане.