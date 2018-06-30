В Горловке при обстреле ВСУ пострадал мужчина

ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Один человек ранен в результате вечернего обстрела в пятницу украинскими силовиками подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в субботу и.о. главы администрации города Иван Приходько.

"Раненый мирный житель, 27 лет, слепое осколочное ранение левого плеча, правой ягодицы", — написал в своем Telegram-канале Приходько.

Он уточнил, что за медицинской помощью мужчина обратился в субботу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.